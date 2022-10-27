ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.



Ставка: победа ЦСКА за 1.60.



«Белорусы мощно накатывают во второй половине октября, но позавчера содержательность игры дала осечку. Минчане обстучали штанги и перебегали соперника – и в конце концов проиграли другим динамовцам, московским. Отдав столько сил, вряд ли они будут свежими в гостях у чемпионов.



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Победная серия ЦСКА – восемь подряд, особенно впечатлили два последних матча. Красно-синие солидно и уверенно одолели звёздных соперников с Востока — «Трактор» и «Автомобилист». Минское «Динамо» ничуть не сильнее этих команд.

Поэтому фаворитом вижу хозяев. ЦСКА уверенно одолеет белорусов, причём в результативном матче. Уж точно будет больше пяти заброшенных шайб. Выбираю ставку победа ЦСКА в основное время», — сказал Плющев.



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