ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 27 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Минск).



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.



«Проиграв 3 октября питерским одноклубникам, армейцы в рамках пятиматчевой выездной серии съездили на Дальний Восток, откуда вывезли вообще всё. На смену выездной пришла четырёхматчевая домашняя серия, которая «зубрами» и завершается. В трёх предыдущих матчах этой серии красно-синие снова забрали всё, да к тому же снизили количество пропускаемых шайб до «прожиточного минимума». Каковы же шансы минчан не допустить превращения восьмиматчевой победной серии ЦСКА в девятиматчевую, да ещё сделать это в Москве?



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Шансы, надо признать, весьма призрачные. В предыдущем туре минчане не смогли проломить оборону куда более скромного и сейчас явно испытывающего игровые проблемы «Динамо». Правда, сами пропустили лишь одну шайбу, но и этого оказалось достаточно. А тут придётся иметь дело с запущенным и разогнанным Сергеем Фёдоровым чемпионским механизмом.



Совсем уже крест на «зубрах» ставит статистика личных встреч. Там у ЦСКА в общем и целом более чем трёхкратное преимущество. А в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, у армейцев девять побед.



Вывод прост, как угол дома: домашняя победа ЦСКА, одержанная в основное время и с преимуществом в счёте в две шайбы и более», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 14.66.

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