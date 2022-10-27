«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз».
Ставка: «Даллас» не проиграет за 1.51.
«Даллас» ударно начал сезон, стартовав с трёх побед подряд. Потом, правда, пыл немного поостыл, победы стали чередоваться с поражениями, а теперь «звёзды» и вовсе потерпели два поражения подряд – впервые в текущем сезоне.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У «Вашингтона» картина зеркальная. Начали с двух поражений, дальше стало лучше, и вот уже две победы подряд, причём уже второй раз в нынешнем сезоне.
Таким образом, получается, что соперники подошли к очной встрече с разных направлений и по крайней мере в психологическом плане Овечкин & Ко имеют определённое преимущество. Что нам скажет статистика личных встреч? Она очень интересная и далеко не однозначная. В общем и целом за последние 15 лет у «Далласа» почти полуторное преимущество над «вашиками» по количеству побед.
Но вот в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов в Далласе, налицо ничья. Более того, два последних матча в этом славном городе «Вашингтон» выиграл, а со времени последней домашней победы «Далласа» над «капиталистами» прошло уже почти три года.
Резюмирую все вышенаписанное. Поскольку все пути ведут к ничьей, и это вполне себе возможный вариант, у соперников почти треть матчей в Далласе залезает за пределы основного времени, то и я пойду по тому же маршруту, но с другой стороны. И спрогнозирую, что в предстоящем матче «Даллас» наберёт минимум одно очко. А что там наберёт «Вашингтон», помечтаем вместе», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 14.66.
Прогноз на матч «Даллас» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.30.
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