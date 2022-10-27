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«Ференцварош» — «Монако»: смотреть матч Лиги Европы, прямая трансляция, где покажут

«Ференцварош» — «Монако»: смотреть матч Лиги Европы, прямая трансляция, где покажут
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27 октября состоится матч Лиги Европы, в котором сыграют «Ференцварош» и «Монако». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.92. Успех хозяев оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23.

Если забьёт команда Станислава Черчесова, сыграет коэффициент 1.39. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66. Поставить на то, что забьёт российский полузащитник монегасков Александр Головин, можно с коэффициентом 5.00.

Экспресс с коэффициентом 14.66.

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