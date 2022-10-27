Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после 5-го тура группового этапа

Вчера, 26 октября завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. По его итогам известны уже 12 участников раунда плей-офф. В 1/8 финала точно сыграют «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Бенфика», «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария» и «Интер». Потеряли шансы на продолжение борьбы тоже 12 команд, среди которых «Барселона» и «Атлетико».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Букмекеры обновили линию на победителя турнира. По мнению аналитиков, главный фаворит — «Манчестер Сити». Поставить на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.90.

В тройке претендентов также находятся действующие чемпионы Германии и Франции — «Бавария» (коэффициент 6.50) и «ПСЖ» (7.50).



На «Ливерпуль» можно сделать ставку с коэффициентом 8.00, а на «Реал» — за 12.00. Шансы «Челси» эксперты оценили коэффициентом 15.00, а на «Наполи» дают 16.00. Поставить на то, что победителем станет «Тоттенхэм», можно за 25.00.



Экспресс с коэффициентом 14.66.

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