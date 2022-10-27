Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: дата и время боя, где смотреть, ставки и прогнозы

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.
Оцениваем шансы Дмитрия Бивола в бою с Рамиресом.
Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.
Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.
Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 боях.
Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.
Прогнозы на главные события дня — здесь.
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