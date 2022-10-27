Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск, который состоится 27 октября в Москве.

Ставка: ЦСКА победит за 1.60.

Несмотря на то что команды разделяет пропасть в девять очков и они решают принципиально разные турнирные задачи, у ЦСКА есть зуб на «Динамо». Месяц назад в Минске хозяева льда победили армейцев, и теперь у ЦСКА есть удобный момент для реванша. Команды находятся в принципиально разной игровой форме.

10 лучших прогнозов на сегодня.

ЦСКА выиграл восемь матчей подряд, лишь однажды доведя дело до буллитов. В последних трёх матчах армейцы забросили 14 шайб. Надёжно сработала и защита – за последние девять матчей ЦСКА ни разу не пропускал более чем две шайбы.

В шести из этих девяти матчей соперники армейцев отличались максимум однажды. Поставить на то, что в предстоящей встрече гости забьют не более одной шайбы, можно с коэффициентом 2.35.



В пяти матчах подряд между ЦСКА и минским «Динамо» в Москве зрители становились свидетелями не менее чем шести заброшенных шайб. Поставить на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 3.20.



«Динамо» после двух побед на своей площадке (над «Сочи» и «Локомотивом») проиграло московским одноклубникам с футбольным счётом 1:0. Это поражение стало 10-м за последние 13 встреч и седьмым в основное время. В гостях у ЦСКА наивно надеяться на возвращение на победную волну.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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