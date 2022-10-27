Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел»

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

После неудачного старта сезона тренерский штаб «Оренбурга» принял ряд важных тактических решений, которые позволили исправить ситуацию. Особенно хорошо прослеживается это в домашних встречах. Отметим, что подопечные Марцела Лички не проигрывают на своём стадионе восемь официальных матчей подряд. Они одержали шесть побед и дважды завершили игры вничью. Удачный отрезок игр позволил хозяевам подняться на девятую строчку турнирной таблицы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Игроки «Факела» в национальном первенстве не проигрывают пять встреч подряд, завершив их вничью. Победа над «Локомотивом» остаётся пока единственной для гостей в чемпионате. Зато в активе подопечных Дмитрия Пятибратова целых девять ничейных исходов — больше всех в чемпионате. Тем не менее «Факел» выбрался из зоны прямого вылета и находится на 13-й позиции.

«Оренбург» набрал хорошую форму и результативно действует на домашней арене. Штампует голы бомбардир Владимир Сычевой. Форвард делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». Отметим, что в восьми из девяти домашних игр «Оренбурга» забито минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку ТБ 2.5 за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

Посол ООН: ФИФА обязана заменить Иран на Италию на ЧМ-2022.

Баженов рассказал о работе на новой должности.

«Наполи» продлил победную серию до 12 матчей.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022