Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.



После неудачного старта сезона тренерский штаб «Оренбурга» принял ряд важных тактических решений, которые позволили исправить ситуацию. Особенно хорошо прослеживается это в домашних встречах. Отметим, что подопечные Марцела Лички не проигрывают на своём стадионе восемь официальных матчей подряд. Они одержали шесть побед и дважды завершили игры вничью. Удачный отрезок игр позволил хозяевам подняться на девятую строчку турнирной таблицы.



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Игроки «Факела» в национальном первенстве не проигрывают пять встреч подряд, завершив их вничью. Победа над «Локомотивом» остаётся пока единственной для гостей в чемпионате. Зато в активе подопечных Дмитрия Пятибратова целых девять ничейных исходов — больше всех в чемпионате. Тем не менее «Факел» выбрался из зоны прямого вылета и находится на 13-й позиции.



«Оренбург» набрал хорошую форму и результативно действует на домашней арене. Штампует голы бомбардир Владимир Сычевой. Форвард делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». Отметим, что в восьми из девяти домашних игр «Оренбурга» забито минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку ТБ 2.5 за коэффициент 1.82.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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