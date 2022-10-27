Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.65.
Александр Овечкин снова в заголовках новостей. В матче с «Нью-Джерси» (6:3) российский нападающий «Вашингтона» стал автором одной из шести шайб в ворота соперника.
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Этот гол стал четвёртым, а значит, победным. Это 122-я победная шайба в карьере Овечкина, и по этому показателю в НХЛ он вышел на второе место, обогнав Горди Хоу. Рекорд Яромира Ягра составляет 135 таких шайб.
Впрочем, все продолжают следить за гонкой за рекордом Гретцки. Осталось 111 шайб, и пока темп у Овечкина не очень – всего три шайбы за семь матчей, но специалисты сходятся во мнении, что нападающему ещё нужно вкатиться в сезон и он будет прибавлять от матча к матчу.
Победа над «Нью-Джерси» стала для «Вашингтона» четвёртой за последние пять матчей. Команда начала гостевую серию, и она совершила длинный перелёт в Даллас, но это компенсируется тремя днями паузы между матчами.
«Даллас» совершил аналогичный по длительности путь домой (из Бостона), но при этом имеет на один день меньше для подготовки к встрече. Выездная серия техасской команде не удалась – три поражения в четырёх матчах. Шансы гостей на победу значительно выше.
Последние четыре матча «Вашингтона» вышли весьма зрелищными – не менее семи шайб в каждом из матчей. Поставить на победу гостей и тотал больше 6.5 шайбы можно с коэффициентом 5.30.
Экспресс с коэффициентом 10.0.
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Названы шансы Овечкина забить «Далласу».
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Прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал» с коэффициентом 4.25.
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