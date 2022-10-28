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«Динамо» Москва — СКА: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Динамо» Москва — СКА: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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28 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» (Москва) и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Экспресс с коэффициентом 5.58.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.15. Шансы москвичей оценены в 3.30. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.

Эксперты сомневаются, что матч «Динамо» — СКА будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90, а на ТМ 4.5 также дают 1.90.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.17. Победа бело-голубых с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 2.32, а на успех СКА можно поставить за 1.61.

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