«Динамо» Москва — СКА: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

28 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» (Москва) и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Экспресс с коэффициентом 5.58.
Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.15. Шансы москвичей оценены в 3.30. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.
Эксперты сомневаются, что матч «Динамо» — СКА будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90, а на ТМ 4.5 также дают 1.90.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.17. Победа бело-голубых с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 2.32, а на успех СКА можно поставить за 1.61.
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