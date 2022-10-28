«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Адмирал».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.31.



«Адмирал» провёл отличную домашнюю серию, где в трёх матчах набрал пять очков. Теперь выезд, и там будет совсем другой «Адмирал». Почему другой? Вспомните, что говорят про поражения любых команд, случившиеся после дальневосточного выезда. Мол, команда ещё не восстановилась, не реакклиматизировалась и т. д. А у «Адмирала» с «Амуром» все выезды такие. В этом и кроется одна из основных причин, почему попадание в плей-офф дальневосточных команд считается большой удачей.



Экспресс с коэффициентом 5.58.



А тут вдобавок «Авангард», который визуально набирает обороты, а вместе с ними и очки. Правда, пока очки набираются на командах из другой «весовой категории», так «Адмирал» как раз к таким соперникам и относится. Да и статистика личных встреч «ястребам» явно благоволит. У омичей в целом более чем двукратное преимущество по количеству побед в этих самых личных встречах. А уж в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на домашних площадках «Авангарда», и вовсе семь побед «ястребов» против трёх «адмиральских».



В общем, всё говорит за достаточно уверенную победу «Авангарда», но я сильно уверять в ней не буду. Предположу, что свои два очка «ястребы» наберут, а будет это уверенно, самоуверенно или робко и в серии послематчевых буллитов – думайте сами», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.



МИД Чехии: заявления Гашека в отношении России и НХЛ — его частная деятельность.



Кубок мира могут перенести из-за сборной России. Это отличная новость!



Ротенберг объяснил мощный старт СКА в сезоне.