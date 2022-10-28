«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и СКА.
Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.80.
«Эти команды уже встречались в этом сезоне три раза, и матчи между ними проходили так.
Экспресс с коэффициентом 5.58.
9 сентября: СКА в Питере спокойно побеждает динамовцев (4:1).
16 сентября: СКА в Москве дожимает бело-голубых (3:2), хотя матч получается трудным.
24 сентября: СКА в Санкт-Петербурге всё-таки проигрывает динамовцам по буллитам (1:2), хотя, в принципе, там было торжество оборонительного хоккея и команда Алексея Кудашова сумела сдержать натиск превосходящих сил соперника.
Что нам сулит новая встреча? Я вижу, что «Динамо» в последнее время выглядит не очень хорошо. Вот в Нижнем Новгороде были 0:3 от «Торпедо». И вообще, только четыре шайбы в последних четырёх матчах.
«Динамо» сейчас голы буквально вымучивает. И если не получится сдержать оборону против СКА, то питерский клуб просто разнесёт соперника.
Я бы в этом матче взял кэф 2.80 на то, что СКА одержит победу в основное время, а общий тотал составит меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
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