«МЮ» — «Шериф»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, кто победил, как сыграл Роналду

27 октября состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Встреча завершилась со счётом 3:0.
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На 44-й минуте Кристиан Эриксен от флажка выполнил навес во вратарскую, откуда Диогу Дало головой направил мяч в сетку ворот. На 65-й минуте Маркус Рашфорд укрепил преимущество команды. Люк Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд ударом головой поразил ближний угол ворот.
На 81-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного. Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, вратарь молдавского клуба отразил мяч, но Криштиану не выключился из эпизода, успев добить в ближний угол ворот.
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