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«Ференцварош» — «Монако»: результат матча Лиги Европы, как сыграл Головин, какой счёт

«Ференцварош» — «Монако»: результат матча Лиги Европы, как сыграл Головин, какой счёт
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27 октября состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 31-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в игре. Александр Головин накоротке покатил мяч направо, на Акселя Дисаси, который убежал от Кристоффера Закариассена и прострелил от лицевой линии во вратарскую, где Бен-Йеддер ударом пяткой отправил мяч в дальний угол.

На 82-й минуте Кристоффер Закариассен восстановил равенство на табло. Токмак Нгуен вырезал пас в штрафную на Закариассена, который в касание ударил с левой ноги мимо голкипера монегасков под ближнюю штангу.

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