«Оренбург» — «Факел»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 13.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Факел».
Ставка: победа «Оренбурга» со счётом 3:1 за 13.00.
«Оренбург» провёл очень качественный матч с ЦСКА в прошлом туре. Даже зацепил очки, причём по делу.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.
Меня подопечные Лички вообще радуют. Команда освоилась в РПЛ, показывает уверенную и агрессивную игру — приятно смотреть! Результаты присутствуют, игра тоже классная. Потому вижу «Оренбург» явным фаворитом.
Кроме того, игра будет проходить в Оренбурге. С учётом всех факторов мне кажется, что «Факелу» будет крайне сложно зацепить очки», — сказал Бубнов.
Экспресс с коэффициентом 5.58.
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