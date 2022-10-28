Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Факел»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 13.00

«Оренбург» — «Факел»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 13.00
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Факел».

Ставка: победа «Оренбурга» со счётом 3:1 за 13.00.

«Оренбург» провёл очень качественный матч с ЦСКА в прошлом туре. Даже зацепил очки, причём по делу.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.

Меня подопечные Лички вообще радуют. Команда освоилась в РПЛ, показывает уверенную и агрессивную игру — приятно смотреть! Результаты присутствуют, игра тоже классная. Потому вижу «Оренбург» явным фаворитом.

Кроме того, игра будет проходить в Оренбурге. С учётом всех факторов мне кажется, что «Факелу» будет крайне сложно зацепить очки», — сказал Бубнов.

Экспресс с коэффициентом 5.58.

Гус Хиддинк оценил карьеру Романа Павлюченко.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Корнеев: Захаряном до «Челси» интересовались два итальянских клуба.

Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина.

Билялетдинов: если Соболев хочет играть в Европе, с нырками надо заканчивать.

«Оренбург» – «Факел». Владимир Сычевой оставит позади Промеса «Оренбург» – «Факел». Владимир Сычевой оставит позади Промеса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022