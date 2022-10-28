«Динамо» Москва — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – СКА.



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 3.08.



«Не знаю, ставил ли кто-нибудь перед составителями календаря КХЛ задачу составить его так, чтобы к концу октября бело-голубых и армейцев с Невы тошнило при виде друг друга. Но если такая задача поставлена была, то она выполнена с оценкой «отлично». Потому что это будет уже четвёртый междусобойчик данных соперников за неполных два месяца.



Экспресс с коэффициентом 5.46.



Не будем забывать, что бело-голубые в текущем чемпионате стали первой командой, сумевшей выиграть у СКА, пусть в серии послематчевых буллитов. Правда, случилось это с третьей попытки, и было тогда «Динамо» на диво хорошо. Куда это всё подевалось сейчас, совершенно непонятно. Хотя именно сейчас, по истечении двух месяцев чемпионата, должны потихоньку выключаться команды, потратившие менее двух месяцев на силовую подготовку к сезону (так меня учил дедушка Тихонов). Видимо, у «Динамо» так оно и есть.



Лезть в таком состоянии на СКА – это всё равно что биться головой об стену. Сейчас питерцы таковы, что для победы над командой уровня нынешнего «Динамо» им нужно пару раз за матч включиться минут на 5-7, а потом можно спокойно доигрывать. И включается СКА ровно на столько, на сколько нужно для победы.



Поэтому сомнений в конечном результате нет: домашняя победа СКА, одержанная в основное время, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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