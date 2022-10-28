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«Динамо» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» — СКА.

Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.55.

«В трёх очных встречах сезона все победы остались за СКА.

Экспресс с коэффициентом 5.46.

Питерцы в целом потерпели лишь два поражения в 23 играх, поэтому выбирать успех СКА слишком банально. Клуб впереди планеты всей: забросил больше всех в КХЛ (81), пропустил меньше всех (36).

У динамовцев непростой период, в последних пяти играх лишь одна победа, 13 пропущено, семь заброшено. А если уходить в детали, то москвичи произвели лишь один гол за две игры, и тот в большинстве.

Ничего интересного в этой встрече не предвидится, поскольку зрителю придётся терпеть прагматичный сценарий: игра по счёту, минимальное количество риска, ошибок, терпение и сон…

В трёх последних очных встречах в ворота «Динамо» залетало и от защитников СКА. Счёт в пределах пяти-шести шайб на двоих кажется наиболее правдоподобным. Выберу победу СКА и ТМ 6.5», — сказала Миронова.

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