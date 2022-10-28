«Нью-Джерси» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Колорадо Эвеланш».



Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 5.5 за 2.82.



«Удивительное рядом! Перед отчётной встречей соперников в общей турнирной таблице НХЛ разделяло всего одно очко. При одинаковом количестве сыгранных матчей. При этом «Колорадо» с девятью очками пусть и замыкало, но всё-таки первую четвёрку команд Западной конференции (на момент написания прогноза). Тогда как «Нью-Джерси» с восемью очками ютится в «предбаннике» зоны плей-офф Восточной конференции, то есть на 10-м месте. Сия преамбула говорит о том, насколько разнится вес каждого очка по конференциям.



Экспресс с коэффициентом 15.46.



Что же касается игры и результатов, то они есть у обеих команд. Визуально, конечно, у действующего чемпиона игра получше. Тем более что ему каждый раз приходится биться с очередным желающим снять скальп с обладателя Кубка Стэнли – психология, однако.



Статистика личных встреч тоже на стороне чемпионов. В общем и целом за три последних пятилетки у «Колорадо» без малого трёхкратное преимущество по количеству побед над «Нью-Джерси». Конкретно в 10 последних междусобойчиках, проведённых в Ньюарке в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, преимущество «лавин» уже скромнее, но всё равно имеется: шесть побед против четырёх.



Сухая математика прогнозирует нам выездную победу «Колорадо» с минимальным преимуществом в счёте и с тоталом, превышающим 5.5. И я не вижу причин, почему с ней не согласиться», — сказал Лебедев.



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