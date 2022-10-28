«Оренбург» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.
«У меня нет полной уверенности в том, что «Оренбург» выиграет, потому что «Факел» — гораздо более сложный соперник, чем «Ахмат». И, кто бы что ни подумал, гораздо более сложный, чем ЦСКА.
Экспресс с коэффициентом 5.58.
ЦСКА играет и в целом даёт играть сопернику, «Оренбургу» легче подстроиться. А вот у «Факела» есть такая фишка: он может достаточно легко нейтрализовать сильные качества соперника. И с помощью расстановки, и с помощью самоотдачи. Затянуть вот в это месиво.
И вот в этом компоненте, мне кажется, «Оренбург» будет выглядеть менее убедительно, чем «Факел». В прошлом сезоне «Факел» два раза выиграл и не пропускал от «Оренбурга», — сказал Генич.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.
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