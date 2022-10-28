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«Оренбург» — «Факел»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру РПЛ 28 октября

«Оренбург» — «Факел»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру РПЛ 28 октября
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Факел».

Ставка: победа «Оренбурга» за 1.98.

«Я тут пошёл простенько, и последние результаты команд на это намекают. Явно.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.

«Оренбург» — команда, которая очень здорово смотрится дома и в целом предлагает атакующий футбол. «Факел» — команда оборонительная, у которой серия затянувшаяся безвыигрышная. Воронежцы обладают скромным составом, что, конечно, заметно.

Получается, что команда Лички сильнее по уровню исполнителей, имеет преимущество по качеству футбола, да ещё и играет на своём поле. В общем, победа «Оренбурга», — сказал Шнякин.

Экспресс с коэффициентом 5.58.

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