«Оренбург» — «Факел»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру РПЛ 28 октября

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Факел».
Ставка: победа «Оренбурга» за 1.98.
«Я тут пошёл простенько, и последние результаты команд на это намекают. Явно.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.
«Оренбург» — команда, которая очень здорово смотрится дома и в целом предлагает атакующий футбол. «Факел» — команда оборонительная, у которой серия затянувшаяся безвыигрышная. Воронежцы обладают скромным составом, что, конечно, заметно.
Получается, что команда Лички сильнее по уровню исполнителей, имеет преимущество по качеству футбола, да ещё и играет на своём поле. В общем, победа «Оренбурга», — сказал Шнякин.
Экспресс с коэффициентом 5.58.
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