«Оренбург» — «Факел»: смотреть онлайн матч РПЛ, прямая трансляция, какой канал покажет

28 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Оренбург» и «Факел». Начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.80.



Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.



Если забьёт команда Марцела Лички, сыграет коэффициент 1.18. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.



Экспресс с коэффициентом 15.58.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.



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