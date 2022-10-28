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«Оренбург» — «Факел»: смотреть онлайн матч РПЛ, прямая трансляция, какой канал покажет

«Оренбург» — «Факел»: смотреть онлайн матч РПЛ, прямая трансляция, какой канал покажет
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28 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Оренбург» и «Факел». Начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.

Если забьёт команда Марцела Лички, сыграет коэффициент 1.18. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 15.58.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 4.95.

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Экспресс на 28 октября с коэффициентом 4.6: Оздоеву, Пирло и Шварцу придётся туго Экспресс на 28 октября с коэффициентом 4.6: Оздоеву, Пирло и Шварцу придётся туго
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