«Динамо» Москва – СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.



Ставка: ТМ 4.5 за 1.73.



«Принципиальные соперники встретятся в четвертый раз за два месяца. В предыдущих матчах СКА одержал две уверенные победы, а буллитное поражение команды Ротенберга в Питере было во многом случайным. Вот и теперь вижу явным фаворитом невских армейцев.



Экспресс с коэффициентом 12.46.



У гостей большой запас прочности: вспомните, как даже на фоне постоянных удалений они смогли обыграть разогнавшийся «Локомотив» в понедельник. «Динамо» же в последнее время не впечатляет.

После победы в Магнитогорске 10 октября бело-голубые не провели ни одного хорошего матча. Шесть встреч – всего одна победа в основное время, причем и та, в Минске, была не по игре. Если уж команда Кудашова не сумела отсидеться в обороне против ларионовского «Торпедо», то со СКА такое точно не прокатит.

Москвичи смогут разве что засушить игру. Так что тотал будет небольшим, а потому ставка ТМ 4.5 должна проходить», — сказал Плющев.



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