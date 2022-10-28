«Валенсия» — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть, прогнозы

29 октября состоится матч Примеры, в котором сыграют «Валенсия» и «Барселона». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет «Оkko Спорт».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.61. Успех хозяев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Валенсия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37.
Если забьёт команда Дженнаро Гаттузо, сыграет коэффициент 1.48. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Экспресс с коэффициентом 15.46.
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