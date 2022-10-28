Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.
Замена главного тренера «Ахмата» оказалась правильным шагом, как показали последующие игры. Подопечные Сергея Ташуева в минувшем туре одолели «Торпедо» с минимальным счётом. Эта победа стала четвёртой в пяти последних играх. Отметим низкую результативность хозяев — в домашних встречах они забили и пропустили по восемь мячей. Футболисты «Ахмата» расположились на шестой строчке таблицы. В их активе 23 очка.
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Сложно представить разочарование Валерия Карпина и его команды, когда они упустили победу над «Факелом» на последних секундах встречи (1:1). Таким образом, «Ростов» выиграл только один из последних четырёх матчей в чемпионате. На выезде «Ростов» выступает нестабильно. Из шести встреч в гостях три завершились ничейным исходом.
«Ахмат» проводит удачный отрезок матчей в чемпионате. Их успех базируется на крепкой обороне и резких контратаках, плюс умелом использовании стандартных положений. В пяти последних очных играх в Грозном соперники забили не более двух мячей. Рекомендуем изучить ставку на ТМ 2.5 за 1.97.
Экспресс с коэффициентом 15.46.
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