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Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс»

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.90.

Пока «Ливерпуль» ударными темпами поправляет своё положение в Лиге чемпионов и даже сохраняет шансы на первую строчку в своей группе, в АПЛ дела идут с переменным успехом и непривычно нерезультативно. Давно такого не было, чтобы в трёх подряд матчах с участием красных было забито не более одного гола. С одной стороны, подводит реализация моментов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В ворота «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и «Ноттингема» должно было влетать минимум по два мяча. С другой – здорово проявила себя защита, которая пропустила лишь один мяч за эти три игры. Но этот один мяч стал роковым – худшая команда АПЛ «Ноттингем Форест» одержала вторую победу в сезоне.

У «Лидса» тоже две победы, но обе – в стартовых трёх турах. В следующих восьми матчах чемпионата были добыты две ничьих и допущено шесть поражений. Команда не набирала очки со 2 октября. При этом из последних четырёх победителей «Лидса» только «Лестер» превзошёл соперника с разницей в два матча.

В целом игра не должна выйти голевой. На тотал меньше 3.5 мяча дают неплохой коэффициент. В семи из девяти последних матчей «Лидса» и в семи из десяти последних матчей «Ливерпуля» в АПЛ забивалось не более трёх мячей.

Экспресс с коэффициентом 15.46.

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