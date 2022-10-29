Медведев — Синнер: результат матча, кто победил, какой счёт, кто следующий соперник

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера (12-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.
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Медведев переиграл соперника со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Янника Синнера четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
В полуфинале турнира в Вене Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который в другом матче 1/4 финала одолел американца Маркоса Гирона.
Экспресс с коэффициентом 4.82.
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Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Вене.
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