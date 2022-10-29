Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

«Динамо» — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт
Комментарии

В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

10 лучших прогнозов на сегодня.

На пятой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На седьмой минуте Дамир Жафяров удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 10-й минуте Иван Муранов отыграл один гол. На 15-й минуте Дмитрий Яшкин при игре «пять на три» оформил дубль. На 36-й минуте Илья Каблуков сократил отставание до минимума. На 54-й минуте Эрик О'Делл, реализовав большинство, сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Михаил Воробьёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Динамо» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 октября.

Экспресс с коэффициентом 4.42.

В «Салавате Юлаеве» опровергли слухи об интересе клуба к Радулову.

Ничушкин из-за травмы пропустит матч с «Нью-Джерси».

Знарок: это я пустил фанатов в автобус «Ак Барса» после матча с «Салаватом Юлаевым».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022