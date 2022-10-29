«Динамо» — «Химки»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 10.5

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Химки».

Ставка: победа «Динамо» со счётом 3:1 за 10.5.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Динамо» уверенно разобралось с «Локомотивом» и по логике должно ещё увереннее разобраться с «Химками».

Однако на один гол гости сподобятся — они даже со «Спартаком» имели реальные моменты.

Конечно, этого будет мало и по итогу «Динамо» одержит победу, а болельщики на трибунах засвидетельствуют большое количество голов».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Отец Кузяева оценил шансы сборной Таджикистана в матче с Россией.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Труа» с коэффициентом 2.11.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.