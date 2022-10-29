«Динамо» — «Химки»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 10.5
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Химки».
Ставка: победа «Динамо» со счётом 3:1 за 10.5.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Динамо» уверенно разобралось с «Локомотивом» и по логике должно ещё увереннее разобраться с «Химками».
Однако на один гол гости сподобятся — они даже со «Спартаком» имели реальные моменты.
Конечно, этого будет мало и по итогу «Динамо» одержит победу, а болельщики на трибунах засвидетельствуют большое количество голов».
Экспресс с коэффициентом 6.35.
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