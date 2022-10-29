«Динамо» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Химки».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.17.

«Химки» в прошлом туре проиграли «Спартаку» — 0:5. Нельзя сказать, что это было абсолютно по делу. Моменты химчане создавали, хорошо провели концовку первой половины, начало второго тайма, но мяч в ворота не шёл.

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В итоге, несмотря на разгром, игроком матча признали Селихова. И в этом туре легче «Химкам» не станет – снова матч с московской командой. А команда Гогниева не может выиграть несколько месяцев – со времен Юрана.

«Динамо» же набирает ход. Отправной точкой стал матч с «Оренбургом», в котором далеко не всё получалось с игровой точки зрения, но на характере и за счёт замен ситуацию переломили, добились победы – 3:2. Потом уже по делу справились с «Ростовом» в кубковом матче – 3:1 и с тем же счётом обыграли «Локомотив» в чемпионате, хотя пропустили на первой минуте.

Атака стала выглядеть иначе. Динамовцы прибавили в агрессии, стали выше накрывать соперника, и это приносит плоды.

Не думаю, что у «Химок» есть хоть какие-то шансы против такого «Динамо», которое побежало, поймало кураж. В плане мастерства «Химки» также сильно уступают. Так что ставлю на победу бело-голубых с форой (-1.5). Уверен в прогнозе на 9 из 10».

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