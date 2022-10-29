«Динамо» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Химки».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.17.
«Химки» в прошлом туре проиграли «Спартаку» — 0:5. Нельзя сказать, что это было абсолютно по делу. Моменты химчане создавали, хорошо провели концовку первой половины, начало второго тайма, но мяч в ворота не шёл.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В итоге, несмотря на разгром, игроком матча признали Селихова. И в этом туре легче «Химкам» не станет – снова матч с московской командой. А команда Гогниева не может выиграть несколько месяцев – со времен Юрана.
«Динамо» же набирает ход. Отправной точкой стал матч с «Оренбургом», в котором далеко не всё получалось с игровой точки зрения, но на характере и за счёт замен ситуацию переломили, добились победы – 3:2. Потом уже по делу справились с «Ростовом» в кубковом матче – 3:1 и с тем же счётом обыграли «Локомотив» в чемпионате, хотя пропустили на первой минуте.
Атака стала выглядеть иначе. Динамовцы прибавили в агрессии, стали выше накрывать соперника, и это приносит плоды.
Не думаю, что у «Химок» есть хоть какие-то шансы против такого «Динамо», которое побежало, поймало кураж. В плане мастерства «Химки» также сильно уступают. Так что ставлю на победу бело-голубых с форой (-1.5). Уверен в прогнозе на 9 из 10».
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Юран объяснил, почему считает Черчесова сильнее Карпина.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
- 29 октября 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30