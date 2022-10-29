«Лестер» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.85.
«Лестер» смог выбраться из зоны вылета, набрав семь очков в последних трёх встречах. Однако и противники в этот период у команды были, прямо скажем, слабые. Да и общая картина футбола у «лисов» осталась прежней — они редко берут в этом розыгрыше очки против лидеров таблицы и имеют явные сложности в подобных матчах и в обороне, и в атакующих построениях.
Да и с характером у коллектива сейчас всё не так солидно, как в былые годы, когда они могли спокойно перевернуть даже проигрышный поединок в свою пользу.
«Манчестер Сити» продолжает активно догонять «Арсенал», идущий первым, и даже недавнее поражение от «Ливерпуля» вряд ли сильно повлияло на планы команды. У «горожан» всё в полном порядке в нападении, и забивают они регулярно и много. Победа в Лестере явно поможет клубу закрепиться на второй строчке, хотя обойти лидера вряд ли получится, ведь тот тоже играет дома против главного аутсайдера чемпионата.
На мой взгляд, не стоит ждать интриги в этом противостоянии. Да, «Манчестер Сити» играл среди недели в Лиге чемпионов, но там «горожане» не потратили много энергии, да и времени на восстановление было достаточно.
Я считаю, что у хозяев не хватит ресурсов и класса долгое время конкурировать на равных и они крупно уступят, учитывая неудержимую атаку соперника и ощутимую разницу в калибре команд.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Манчестер Сити» за коэффициент 1.85».
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
Булатов назвал футболиста, которого сейчас не хватает «Спартаку».
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