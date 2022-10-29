Прогноз на матч «Брайтон» — «Челси» от «Чемпионата» с коэффициентом 2.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Челси» за 2.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» на старте текущего сезона не изменял своему игровому стилю. Команда стремится к доминированию на поле и активно действует впереди. «Чайки» очень опасны в комбинационной игре, но, как и в прошлом сезоне, подводит реализация моментов.

«Челси» после назначения Грэма Поттера приободрился. За девять официальных матчей «пенсионеры» не потерпели ни одного поражения, трижды сыграли вничью и выиграли в шести встречах. Тектонические сдвиги произошли в обороне. В последних пяти матчах АПЛ команда пропустила лишь два мяча, и тут целиком и полностью заслуга вернувшегося в ворота Кепы Аррисабалаги, совершившего 21 сейв.

Прибавили «пенсионеры» в контроле мяча и производительности игры в атаке, забив восемь голов в последних пяти турах. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Челси» за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.