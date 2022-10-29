«Динамо» — «Химки»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, во сколько начало

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится матч «Динамо» — «Химки». Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех химчан оценивается аналитиками в 7.90. На ничью предлагают поставить за 5.15.

Букмекеры уверены, что матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.