«Динамо» — «Химки»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, во сколько начало

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится матч «Динамо» — «Химки». Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех химчан оценивается аналитиками в 7.90. На ничью предлагают поставить за 5.15.
Букмекеры уверены, что матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Вагнер Лав оформил хет-трик в чемпионате Бразилии.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Труа» с коэффициентом 2.11.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
- 29 октября 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30