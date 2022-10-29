«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.03

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

«Ахмат» и «Ростов» уже играли в этом сезоне в Кубке России, и тоже в Грозном. Тогда это был дебют для Сергея Ташуева, и его команда победила – 3:1. Но там ростовчане играли смешанным составом, основных футболистов было совсем мало. Победил тот, кому это больше было нужно. Хотя при этом «Ахмату» пришлось отыгрываться – пропустили с пенальти на старте второго тайма.

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«Ростов» сбавил обороты в последнее время. Наверное, сказывается то, что приходится столько времени тратить на дорогу. Тренировочный процесс смазанный. И игроки банально подустали, тем более там немало молодых. Проиграли «Уралу», «Динамо», упустили победу в Воронеже, играя в большинстве.

Я думаю, что Карпин понимает состояние футболистов, поэтому постарается сыграть более прагматично. «Ахмат» дома летит вперёд с первых минут. Там реактивные фланги – Садулаев, Бериша. Важно сдержать их, дальше будет проще. Если «Ростов» пойдёт играть в открытый футбол, то это может быть на руку грозненцам. Нужно сначала позаботиться об обороне, а моменты впереди будут, учитывая уровень атакующей группы «Ростова».

Но я, честно говоря, не жду много забитых мячей. «Ахмат» тоже постепенно выдыхается, что было видно по второму тайму с «Торпедо». Был эффект от смены тренера, команда сразу побежала, заиграла, сейчас уже всё это даётся с трудом.

Активные отрезки по времени стали меньше. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Думаю, будет много единоборств, команды постараются связать друг друга. Уверен в прогнозе на 7 из 10».

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