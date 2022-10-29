«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.03

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.
«Ахмат» и «Ростов» уже играли в этом сезоне в Кубке России, и тоже в Грозном. Тогда это был дебют для Сергея Ташуева, и его команда победила – 3:1. Но там ростовчане играли смешанным составом, основных футболистов было совсем мало. Победил тот, кому это больше было нужно. Хотя при этом «Ахмату» пришлось отыгрываться – пропустили с пенальти на старте второго тайма.
«Ростов» сбавил обороты в последнее время. Наверное, сказывается то, что приходится столько времени тратить на дорогу. Тренировочный процесс смазанный. И игроки банально подустали, тем более там немало молодых. Проиграли «Уралу», «Динамо», упустили победу в Воронеже, играя в большинстве.
Я думаю, что Карпин понимает состояние футболистов, поэтому постарается сыграть более прагматично. «Ахмат» дома летит вперёд с первых минут. Там реактивные фланги – Садулаев, Бериша. Важно сдержать их, дальше будет проще. Если «Ростов» пойдёт играть в открытый футбол, то это может быть на руку грозненцам. Нужно сначала позаботиться об обороне, а моменты впереди будут, учитывая уровень атакующей группы «Ростова».
Но я, честно говоря, не жду много забитых мячей. «Ахмат» тоже постепенно выдыхается, что было видно по второму тайму с «Торпедо». Был эффект от смены тренера, команда сразу побежала, заиграла, сейчас уже всё это даётся с трудом.
Активные отрезки по времени стали меньше. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Думаю, будет много единоборств, команды постараются связать друг друга. Уверен в прогнозе на 7 из 10».
Экспресс с коэффициентом 8.60.
Где покажут матч «Ахмат» — «Ростов».
Юран объяснил, почему считает Черчесова сильнее Карпина.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Клопп надеется, что футболисты «Ливерпуля» досрочно вылетят с ЧМ-2022.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
- 29 октября 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00