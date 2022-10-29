Эксперты оценили шансы Чалова забить гол в дерби с «Локомотивом»

На стадионе «РЖД Арена» 29 октября пройдёт матч «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Артём Любимов.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Фёдор Чалов в потрясающей форме и за 14 матчей текущего сезона забил 10 мячей, а также сделал одну результативную передачу. Россиянин может сыграть ключевую роль в московском дерби.
Аналитики оценили шансы Чалова забить гол в матче «Локомотив» — ЦСКА коэффициентом 2.30. Поставить на то, что нападающий не забьёт, можно за 1.55.
Также букмекеры предлагают поставить на то, что гол Чалова откроет счёт в матче – с коэффициентом 5.00. Если Фёдор забьёт больше, чем весь «Локомотив», сыграет коэффициент 5.10.
Экспресс с коэффициентом 8.60.
Где покажут матч «Локомотив» — ЦСКА.
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Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
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Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
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