«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

«Дерби «Локомотив» — ЦСКА. В последнее время у нас практически в каждом туре есть дерби, и в них ни «Локомотив», ни ЦСКА не преуспевают. Армейцы пока не выиграли ни единого дерби в этом сезоне: с «Динамо» и «Спартаком» сыграли вничью, а «Торпедо» проиграли дважды, включая кубковую встречу, причём ни разу не забив.

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Это в голове не укладывается, учитывая уровень игры и результаты в целом по сезону. «Локомотив» сумел победить только «Торпедо», да и то с трудом (1:0). В прошлом туре без шансов проиграли «Динамо» — 1:3.

Вроде бы ЦСКА – явный фаворит, но команда давно не побеждает. Куда-то подевалась уверенность в себе, не получается доводить до необходимого результата матчи, в которых многое у армейцев получается.

Так было в дерби с «Динамо», в игре с «Оренбургом», да и в матче со «Спартаком» всё поначалу шло по плану. Плюс в дерби ЦСКА никак не может выиграть. И это тоже может влиять на команду.

«Локомотив» совсем не понравился в игре с «Динамо», но отступать совсем уж некуда. Да, тренера нового пока так и не нашли, а тем временем команда уже в зоне стыков, дальше уже зона вылета, а сыграна половина чемпионата. Думаю, железнодорожники будут биться из последних сил.

Но ЦСКА, на мой взгляд, всё-таки сильнее, свои два мяча точно забьёт, в обороне у «Локомотива» бардак, а исполнители у армейцев прекрасные, в отличной форме Чалов. Но чрезмерно рисковать не буду. Сыграю ставку – «ЦСКА не проиграет и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Где покажут матч «Локомотив» — ЦСКА.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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