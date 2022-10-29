«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.98.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Поговорим о чемпионате Испании. «Валенсия» примет «Барселону». Казалось, что каталонцы почувствовали прилив сил и уверенность после двух подряд побед, но затем снова конфуз в матче с «Баварией». Снова «Барселона» отправляется в Лигу Европы, что не может не огорчать болельщиков сине-гранатовых.

В чемпионате Испании у «Барселоны» всё складывается неплохо. Да, было закономерное поражение в матче «эль класико». Но пока «Барса» в тройке и располагается на втором месте, причём весьма уверенно.

«Валенсия» сейчас — это середняк, Есть Эдинсон Кавани, есть и другие качественные исполнители, есть Дженнаро Гаттузо. «Валенсия» не может выиграть уже три матча подряд, но при этом редко когда уходит с поля без гола.

Дома «Валенсия» регулярно забивает «Барселоне», но и часто пропускает от соперника. За последние 10 матчей только раз команды не обменялись голами. Это случилось в 2020 году, когда «Валенсия» выиграла со счётом 2:0.

На поверхности классный вариант — ТБ (2.5) и обе забьют за 1.98».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

Вагнер Лав оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии.

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.