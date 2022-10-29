Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Пока «Ливерпуль» ударными темпами поправляет своё положение в Лиге чемпионов и даже сохраняет шансы на первую строчку в своей группе, в АПЛ дела идут с переменным успехом и непривычно нерезультативно. Давно такого не было, чтобы в трёх подряд матчах с участием красных было забито не более одного гола. С одной стороны, подводит реализация моментов.

«Лидс» одержал победы в двух матчах, но на старте сезона-2022/2023. В следующих восьми встречах чемпионата были добыты две ничьих и допущено шесть поражений. Команда не набирала очки со 2 октября. При этом из последних четырёх победителей «Лидса» только «Лестер» превзошёл соперника с разницей в два матча.

Даже лидирующий «Арсенал» обыграл «Лидс» с минимальным перевесом. В целом игра не должна выйти голевой. На тотал меньше 3.5 мяча дают неплохой коэффициент. В семи из девяти последних матчей «Лидса» и в семи из десяти последних встреч «Ливерпуля» в АПЛ забивалось не более трёх мячей.

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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