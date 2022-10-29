«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.62

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 3.62.

«Валенсия» не впечатляет в этом сезоне и вполне по делу не входит в группу претендентов на места в еврокубках. Коллектив не может победить три матча кряду, причём качество соперников в этот период у клуба было, прямо сказать, не самое серьёзное.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Летучие мыши» стали пропускать непозволительно много, хотя в нападении выглядят ярко. Приезд гранда должен взбодрить валенсийцев, ведь противник отдал немало сил в игре Лиги чемпионов, что может добавить шансов на успех.

«Барселона» провально сыграла в противостоянии на международной арене и полностью уступила «Баварии» по всем статьям. Да, каталонцы уже потеряли мотивацию к моменту выхода на поле, но это, на мой взгляд, не должно настолько сильно влиять на настрой таких опытных футболистов.

Однако после Лиги чемпионов сине-гранатовые обычно спокойно разбираются с соперниками на внутренней арене, имея превосходство в классе и опыте.

Я считаю, что в этом матче у гостей не будет такого явного преимущества. Да, «Барселона» сильнее по всем параметрам, но настроение у каталонцев сейчас не самое бодрое. Да и «Валенсия» так просто очки не отдаст.

Однако, по моему мнению, разница в уровне футбола и индивидуальные качества игроков сине-гранатовых помогут им добыть минимальную победу в непростом матче. Мой прогноз — победа «Барселоны» в один гол за коэффициент 3.62».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

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