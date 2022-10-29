«Локомотив» — ЦСКА: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, во сколько начало дерби

На стадионе «РЖД Арена» 29 октября пройдёт матч «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Артём Любимов.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
Экспресс с коэффициентом 4.24 на РПЛ.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Вагнер Лав оформил хет-трик в чемпионате Бразилии.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
Черевченко назвал тренера, который спасёт «Локомотив».
- 29 октября 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00