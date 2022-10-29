«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.98.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Барселона» удручена вылетом из Лиги чемпионов, но винить ей особенно некого, кроме себя. Да, можно вспоминать спорные судейские решения в гостевом матче с «Интером», но что мешало побеждать его дома?

Правда, мне не совсем понятно, как так составляется расписание, что «Интер» свой матч в 5-м туре проводит раньше «Барселоны».

В какой-то мере они зависят друг от друга. Понятно, что миланцы и так бы, наверное, победили «Викторию», но в итоге получилось, что каталонцы совсем подавленными вышли на матч с «Баварией» и получили – 0:3.

Теперь, думаю, не повезёт «Валенсии», которая попадёт под горячую руку «Барсе». Мы же видели на прошлой неделе, что команда Хави неплохо себя чувствует. Она одержала две разгромные победы над сильными «Вильярреалом» и «Атлетиком» из Бильбао. На мой взгляд, «Валенсия» послабее и такой мотивированной «Барселоне» ей нечего предложить.

Поставлю на победу «Барсы» с форой (-1). Думаю, Хави донесёт до футболистов, что нужно переключаться на чемпионат, добиваться результата здесь. Они и сами это понимают, поэтому покажут классный футбол в Валенсии. Они это могут. Футболисты собраны большие, у них есть гордость».

Экспресс с коэффициентом 9.17

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

Губерниев: Гогниев — позор российского футбола.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.