«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.98.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Барселона» удручена вылетом из Лиги чемпионов, но винить ей особенно некого, кроме себя. Да, можно вспоминать спорные судейские решения в гостевом матче с «Интером», но что мешало побеждать его дома?
Правда, мне не совсем понятно, как так составляется расписание, что «Интер» свой матч в 5-м туре проводит раньше «Барселоны».
В какой-то мере они зависят друг от друга. Понятно, что миланцы и так бы, наверное, победили «Викторию», но в итоге получилось, что каталонцы совсем подавленными вышли на матч с «Баварией» и получили – 0:3.
Теперь, думаю, не повезёт «Валенсии», которая попадёт под горячую руку «Барсе». Мы же видели на прошлой неделе, что команда Хави неплохо себя чувствует. Она одержала две разгромные победы над сильными «Вильярреалом» и «Атлетиком» из Бильбао. На мой взгляд, «Валенсия» послабее и такой мотивированной «Барселоне» ей нечего предложить.
Поставлю на победу «Барсы» с форой (-1). Думаю, Хави донесёт до футболистов, что нужно переключаться на чемпионат, добиваться результата здесь. Они и сами это понимают, поэтому покажут классный футбол в Валенсии. Они это могут. Футболисты собраны большие, у них есть гордость».
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Губерниев: Гогниев — позор российского футбола.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
- 29 октября 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00