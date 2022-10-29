Андрей Орловский — Рожерио де Лима: где смотреть бой UFC, во сколько начало, прогнозы

В ночь на 30 октября в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В одном из боёв основного карда Андрей Орловский встретится с Рожерио де Лимой. Поединок начнётся не ранее 1:00 мск.
Прямую трансляцию можно будет смотреть на телеканале «Матч Боец» и видеосервисе UFC Fight Pass.
Эксперты уже оценили шансы соперников: они считают фаворитом бразильского бойца и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.43. Победа белорусского спортсмена оценена в 3.00.
Аналитики склоняются к тому, что бой продлится все три раунда, и предлагают сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.77, а на тотал меньше 2.5 раунда дают 1.98.
Досрочная победа Андрея Орловского идёт с коэффициентом 8.00. Если Рожерио де Лима финиширует соперника, то сыграет коэффициент 2.35.
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- 29 октября 2022
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