«Валенсия» — «Барселона»: Эдуард Мор сделал прогноз с коэффициентом 2.70

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона».

Ставка 1: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.46.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 мяча за 2.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Мы видим, что у «Валенсии» дела идут не очень хорошо. Клуб переживает кризис, идёт в середине таблицы.

В гости приезжает «Барселона», которая в чемпионате Испании выглядит очень хорошо. Да, у «Барсы» не получаются игры с сильными соперниками: два поражения «Баварии», поражение от «Реала», проигрыш и ничья с «Интером». Всё это говорит о том, что «Барса» пока не может конкурировать с сильными соперниками.

Но у команды есть игра. Соперников попроще она просто разрывает, щёлкает как орехи.

После провала в Лиге чемпионов «Барса» сыграет очень хороший матч с «Валенсией» и уверенно её обыграет.

Ставлю на Ф2 (-1.5). Также ставлю на ИТБ2 (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

«Барселона» попытается подписать Месси во время зимнего трансферного окна.

Зобнин не хочет ехать в сборную России. Кто вообще будет играть с Таджикистаном?