«Валенсия» — «Барселона»: во сколько начало, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут

29 октября состоится матч Примеры, в котором сыграют «Валенсия» и «Барселона». Начало запланировано на 22:00 мск.

Прямую трансляцию этой игры покажет «Оkko Спорт».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.61. Успех хозяев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.40.



Букмекеры считают, что матч «Валенсия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37.



Если забьёт команда Дженнаро Гаттузо, сыграет коэффициент 1.48. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

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