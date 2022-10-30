Прогноз на матч «Рубин» — «Балтика» с коэффициентом 3.30

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Рубин» — «Балтика» от авторов Betassist.

Ставка: ничья за 3.30.

«Рубин» преодолел небольшой спад, следствием которого стали поражения в матчах с «Арсеналом» и «Шинником». Острая критика, которой Слуцкий разбудил своих подопечных, привела команду в чувство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хозяева набрали семь очков в трёх встречах и вплотную приблизились к четвёртому месту. У «Рубина», «КАМАЗа» и «Енисея» по 26 очков, но клуб из Казани уступает по дополнительным показателям.

«Балтика» подхватила ничейный синдром. Подопечные Сергея Игнашевича три встречи подряд завершили ничейным исходом. Им не удалось обыграть «Кубань», «Волгу» и «Нефтехимик». Тем не менее на выезде «Балтика» из восьми матчей уступила лишь в одном. Защита команды из Калининграда работает практически без ошибок, поэтому она пропускает в гостях меньше гола за игру.

Игнашевич хорошо знаком с тактическими моделями и построениями Леонида Слуцкого. Наверняка наставник «Балтики» укрепит оборону и будет ждать ошибку игроков «Рубина». Весьма вероятно, что соперники не сумеют забить больше двух мячей и продемонстрируют равенство. Рекомендуем ставку на ничью за 3.30. Три последние игры подопечные Игнашевича завершили ничейным исходом.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

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