Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки

30 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.50, и успех «Кэпиталз» тоже идёт за 2.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30.
Александр Овечкин проводит один из худших стартов в своей карьере. Хоккеист хочет установить мировой рекорд, но сейчас на его счету 783 шайбы. У Горди Хоу — 801 гол, а у Гретцки — 894 шайбы. Есть шанс сократить это отставание.
Матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» — отличная возможность для россиянина стать ближе к рекорду. Поставить на гол Александра Овечкина можно с коэффициентом 1.85. Если нападающий оформит дубль – сыграет коэффициент 2.55.
Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Овечкин забьёт, а «Вашингтон» выиграет в матче за коэффициент 2.90.
Экспресс с коэффициентом 9.17.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 6.80.
Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».
НХЛ рассматривает различные варианты проведения Кубка мира — 2024.
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