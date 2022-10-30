Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки

30 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.50, и успех «Кэпиталз» тоже идёт за 2.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30.



Александр Овечкин проводит один из худших стартов в своей карьере. Хоккеист хочет установить мировой рекорд, но сейчас на его счету 783 шайбы. У Горди Хоу — 801 гол, а у Гретцки — 894 шайбы. Есть шанс сократить это отставание.

Матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» — отличная возможность для россиянина стать ближе к рекорду. Поставить на гол Александра Овечкина можно с коэффициентом 1.85. Если нападающий оформит дубль – сыграет коэффициент 2.55.

Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Овечкин забьёт, а «Вашингтон» выиграет в матче за коэффициент 2.90.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 6.80.

Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».

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Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.48.