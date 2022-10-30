«Наполи» — «Сассуоло»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Хвича

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Сассуоло». Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона», закончилась разгромной победой хозяев поля — 4:0.

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Хозяева ещё до перерыва сумели забить в ворота «Сассуоло» три безответных мяча — два из них на счету Виктора Осимхена, причём оба раза ему ассистировал грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

На 36-й минуте голом отметился сам Хвича, забивший после передачи Мариу Руя. Во втором тайме Осимхен сумел оформить хет-трик, установив окончательный счёт — 4:0.

Статистика Кварацхелии в этом сезоне — восторг. 12 матчей в Серии А, шесть голов и пять ассистов. А ещё любовь фанатов и сравнения с великим Диего Марадоной. Кстати, матч с «Сассуоло» стал для Хвичи лучшим за время в Италии в плане статистики — три голевых действия за одну игру он ещё не выдавал.

«Наполи», лидирующий в чемпионате и имеющий в активе 32 очка, на шесть очков оторвался от идущего вторым «Милана». «Сассуоло» с 15 очками на девятой позиции.

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