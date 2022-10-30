«Ахмат» — «Ростов»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

29 октября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Ахмат» и «Ростов».
Финальный свисток Владислава Безбородова зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 14-й минуте открыли хозяева: прошёл заброс из глубины на убегавшего вперёд Конате, Мохамед получил мяч, чуть сбавил скорость и почти пешком зашёл в штрафную, после чего из-под Осипенко неотразимо пробил по воротам.
На 74-й минуте точным ударом отметился Николай Комличенко: Даниил Уткин навесил в штрафную, форвард подобрал отскок и мощно выстрелил под перекладину. На 86-й минуте точным ударом отметился Сильянов: Осипенко с левого фланга идеально навесил в штрафную, а Александр ногой переправил мяч в ворота «Ахмата».
«Ростов» набрал 29 очков и промежуточно вышел на второе место турнирной таблицы чемпионата России. «Ахмат» (23) — седьмой.
Экспресс с коэффициентом 16.51.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
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