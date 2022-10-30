«Локомотив» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

29 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречались «Локомотив» и ЦСКА.
Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу гостей c минимальным счётом 1:0.
На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку.
На 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста ЦСКА был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
ЦСКА набрал 29 очков и промежуточно поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (12) — 14-й.
Обслуживала матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогали ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работали Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.
Экспресс с коэффициентом 16.51.
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
«Барселона» попытается подписать Месси.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
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