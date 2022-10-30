«Сочи» — «Урал»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 12.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» со счётом 2:1 за 12.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У «Сочи» наметился спад, ещё и получили болезненный разгром. Можно сказать, что команда на грани кризиса.

«Урал», наоборот, набирает ход и чувствует себя увереннее с каждым матчем. Ставлю на гостей.

Тем более Гончаренко нашёл взаимопонимание и наладил игру команды так, что её кажется не остановить. Гости выиграют, но один мяч точно пропустят, всё-таки выступают на территории «Сочи».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

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