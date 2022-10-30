«Сочи» — «Урал»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 12.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».
Ставка: победа «Урала» со счётом 2:1 за 12.0.
«У «Сочи» наметился спад, ещё и получили болезненный разгром. Можно сказать, что команда на грани кризиса.
«Урал», наоборот, набирает ход и чувствует себя увереннее с каждым матчем. Ставлю на гостей.
Тем более Гончаренко нашёл взаимопонимание и наладил игру команды так, что её кажется не остановить. Гости выиграют, но один мяч точно пропустят, всё-таки выступают на территории «Сочи».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
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