«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 15-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.74.
«Для матчей между краснодарцами и питерцами посыл всегда одинаковый. «Краснодар» не будет отсиживаться в обороне, а «Зениту» только этого и надо. «Краснодар» уже не тот, каким он был раньше, нет уже того созвездия легионеров, но молодые ребята и свои воспитанники играют неплохо.
10 лучших прогнозов на сегодня.
По забитым голам краснодарцы идут на четвёртом месте. Дома играют хорошо — четыре победы, одна ничья и два поражения. Был непростой период из трёх поражений подряд с учётом всех турниров, но недавно обыграли «Нижний Новгород».
С изменениями в составе и структуре игры «Краснодару» будет сложно рассчитывать на медали. Однако у команды есть свой лидер — Сперцян забил уже девять голов. Так что краснодарцы стараются.
«Зенит» абсолютный лидер и идёт к очередному трофею. Питерцы могут позволить себе вольности, у них хороший состав и скамейка, а отрыв от второго места вполне солидный. Конкуренты пока не могут догнать «Зенит».
Последний матч показателен – «Зенит» выиграл серебряного призера прошлого сезона Сочи со счётом 7:0. Питерцы больше всех забили в этом сезоне — 43 гола. В очень хорошей форме Малком, забивший 11 мячей.
В гостях «Зенит» ни разу не проиграл, четыре раза победил и трижды сыграл вничью. Возможно, за это и будет цепляться «Краснодар». Главное, что соперники много забивают. В последних пяти очных встречах забили обе команды и забили минимум по четыре гола за игру».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
- 30 октября 2022
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
02:15
-
01:45
-
01:15
-
00:45
-
00:15
- 29 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00