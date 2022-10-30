«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 15-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Для матчей между краснодарцами и питерцами посыл всегда одинаковый. «Краснодар» не будет отсиживаться в обороне, а «Зениту» только этого и надо. «Краснодар» уже не тот, каким он был раньше, нет уже того созвездия легионеров, но молодые ребята и свои воспитанники играют неплохо.

10 лучших прогнозов на сегодня.

По забитым голам краснодарцы идут на четвёртом месте. Дома играют хорошо — четыре победы, одна ничья и два поражения. Был непростой период из трёх поражений подряд с учётом всех турниров, но недавно обыграли «Нижний Новгород».

С изменениями в составе и структуре игры «Краснодару» будет сложно рассчитывать на медали. Однако у команды есть свой лидер — Сперцян забил уже девять голов. Так что краснодарцы стараются.

«Зенит» абсолютный лидер и идёт к очередному трофею. Питерцы могут позволить себе вольности, у них хороший состав и скамейка, а отрыв от второго места вполне солидный. Конкуренты пока не могут догнать «Зенит».

Последний матч показателен – «Зенит» выиграл серебряного призера прошлого сезона Сочи со счётом 7:0. Питерцы больше всех забили в этом сезоне — 43 гола. В очень хорошей форме Малком, забивший 11 мячей.

В гостях «Зенит» ни разу не проиграл, четыре раза победил и трижды сыграл вничью. Возможно, за это и будет цепляться «Краснодар». Главное, что соперники много забивают. В последних пяти очных встречах забили обе команды и забили минимум по четыре гола за игру».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

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